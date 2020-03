Juve-Inter, messaggio di Lapo Elkann: "C'è chi parla e chi vince"

Le esternazioni via twitter di Lapo Elkann, oggi dopo l’incidente automobilistico in Israele che lo ha portato al coma e alla lunga riabilitazione, hanno assunto dei toni fermi, pacati ma sempre ficcanti nei riguardi della tifoseria e della dirigenza interista. D’altronde, la rivalità tra Juventus e Inter ha radici antecedenti anche al travaglio giudiziario e calcistico, segnato dall’era Calciopoli.

Così ogni sua parola, assume una valenza esponenziale: innalza la curva della polemica e accende con una indubbia sportività la rivalità con quanti un tempo erano compagni di viaggio, in una Juventus vincente e blasonata.

Juve-Inter: le polemiche e il coronavirus

Juve-Inter merita un suo spazio, in questo tormentato campionato segnato inevitabilmente dall’emergenza coronavirus. Per il secondogenito di Alain Elkann e Margherita, che ha difeso l’Italia da ironiche allusioni per ribadire la grande sofferenza che sta affrontando il Paese, ha comunque tenuto a esprimersi su quanto visto in campo.

I gol di Ramsey e Dybala hanno regalato la vittoria ai bianconeri, dopo una settimana di polemiche in merito alla possibile data in cui questa partita si sarebbe giocata dopo il rinvio dello scorso weekend. Lapo ha voluto quindi toccare la sensibilità dei nerazzurri (e dei vertici societari) proprio su questo aspetto.

Mio nonno diceva “Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono” stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo ⚽⚽🤍🖤🤍🖤 #finoallafine #JuveInter, ha scritto su twitter Lapo.

VIRGILIO SPORT | 09-03-2020 10:24