Lapo Elkann spietato sui social sulla debacle dell'Inter e Conte

Il ritorno sui social di Lapo Elkann ha provocato, inevitabilmente, la reazione ovvia per quanto asserito dall’imprenditore, legato a doppio filo alle sorti della Juventus. Con un tweet, come già avvenuto in passato, l’erede di casa Agnelli ha prodotto una certa ironia sull’Inter, guidata ad oggi dall’ex tecnico bianconero: “La Zebra ride e l’Aquila vola”, ha scritto Lapo.

Il crollo dell’Inter

Juve e Lazio ora sono prima e seconda in classifica con l’Inter dietro ad entrambe (57, 56 e 54 punti): un quadro non proprio incoraggiante per la società nerazzurra, alla ricerca della quadratura perfetta dopo le difficoltà delle ultime stagioni e il sogno del rilancio in grande stile, siglato con l’ingresso nel club di Beppe Marotta e in panchina Antonio Conte.

Lapo Elkann: il dramma dell’incidente

Lapo, che porta sulla pelle la sua passione calcistica per la Juventus, sta affrontando un lungo e importante percorso di riabilitazione dopo un drammatico incidente stradale avvenuto nelle vicinanze di Tel Aviv, in Israele, di cui ha reso noto i particolari in una videochiamata al Corriere della Sera, coma compreso.

Finalmente in piedi: Lapo torna a camminare

Solo pochi giorni or sono, sul settimanale Gente, le immagini di un Elkann finalmente senza sedia a rotelle, appoggiato a un bastone, hanno emozionato notevolmente così come il suo racconto e la terribile esperienza di quanto accaduto. Un evento che lo ha profondamente modificato e che gli ha aperto una nuova fase della sua vita.

VIRGILIO SPORT | 17-02-2020 13:17