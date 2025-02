Juve-Inter: Motta si riscatta, Inzaghi e Lautaro nella bufera, Napoli e Conte bianconeri per una notte

Le emozioni del Derby d'Italia: gongolano i tifosi della Vecchia Signora che celebrano Conceicao, Gatti e Cambiaso, i nerazzurri se la prendono coi big e i partenopei allungano.

Le emozioni del campo, le impressioni del web. Juventus-Inter è il Derby d’Italia, una delle sfide più sentite e commentate della stagione. Vissute con un’intensità senza pari. Stavolta, addirittura, con un protagonista in più, un convitato di pietra: il Napoli. Già, perché per una notte Antonio Conte s’è riscoperto bianconero e i tifosi azzurri si sono trovati nell’impensabile condizione di tifare per gli “storici” rivali. Missione compiuta: l’Inter ha perso, la Juve s’è rilanciata tra le prime quattro e il Napoli ha guadagnato un punto sulla più immediata inseguitrice. Adesso, infatti, le lunghezze di vantaggio dei partenopei sui nerazzurri sono due.

Festa Juve: applausi per Conceicao, Gatti e…Motta

Forse la miglior serata stagionale per i tifosi bianconeri. Che finalmente gongolano per una vittoria di grande prestigio e di notevole importanza in ottica Champions. “Ottimo secondo tempo, a differenza del primo. Motta deve continuare a eliminare le storture perché si soffre troppo quando perdiamo palla”, sottolinea un fan. “Grande Juve, grande Conceicao, grande Gatti“, è un altro commento con l’elenco dei migliori in campo. “Il miglior secondo tempo della gestione Motta“, scrive senza mezzi termini una tifosa entusiasta. “Cambiaso ha cambiato la squadra”, è il nome di un altro protagonista dell’esaltante successo.

Inter, che brutta serata: tecnico e capitano contestati

Se i tifosi della Juve gongolano, quelli dell’Inter mugugnano. Traditi da tecnico e capitano. “A me quest’anno sembriamo sempre sotto ritmo, sarà un’impressione mia….lenti, macchinosi e poco cattivi”, sottolinea una tifosa su Facebook. “Non si possono sbagliare tutti questi gol! Lautaro che svirgola a più non posso, ma dai”, un altro commento indignato. Inzaghi sotto accusa: “Una squadra egoista e stupida… e un allenatore il cui stile è ingenuo e incapace di migliorare”. E ancora, ironico: “Mettere dentro Thuram in quelle condizioni fa pensare ampiamente alla rosa lunga“. Ce n’è anche per il Toro e per Barella: “Nei big match i leader quest’anno sono spesso stati carenti, ma i riflettori saranno su Inzaghi perché è più facile”.

Vince la Juve ed esulta…Napoli: notte magica anche sul Golfo

La situazione più paradossale, però, l’hanno vissuta i tifosi del Napoli. “Ridotti” a tifare Juve, come confessato dal cantante Tony Tammaro o sbandierato sui social dal giornalista-tifoso Raffaele Auriemma. Insolita esultanza al gol di Conceicao, poi i “ringraziamenti” a fine partita: “Grazie Juv…no, proprio non ce la faccio a scriverlo”, il ‘dramma’ di Mario. “Sono un po’ preoccupato: non avrei mai pensato che un giorno sarei stato un seguace di Antonio Conte e avrei esultato a un goal della Juve…”, la spiazzante confessione di Luigi. “Il naso ci siam turato, la Juve abbiam tifato e un punto abbiam guadagnato”, la felicità espressa in rima da un altro tifoso partenopeo gaudente.