Clamorosa mossa su Thuram prima di Juventus-Inter, in discussione la clausola rescissoria del contratto

L'attaccante ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, ma il club nerazzurro vuole tutelarsi per mettersi al riparo da operazioni rapaci e tenta una carta ambiziosa

La tempestica è quantomeno interessante, visto e considerato che la notizia è riportata alla vigilia di Juventus-Inter, derby d’Italia anche se non più scontro ai vertici della classifica di Serie A di per sé già estremamente eloquente su chi si gioca questo campionato.

L’Inter starebbe studiando la soluzione contrattuale più consona per Marcus Thuram, erede di quel Romelu Lukaku a cui Antonio Conte sta iniettando quella voglia che sembrava opaca alla Roma. D’altronde lo stesso allenatore lo aveva voluto a Milano.

Il timore di uno scippo europeo: Marotta si attiva per Thuram

Torniamo a Thuram, che nel quadro della nuova Inter firmata da Simone Inzaghi, sarebbe il compagno offensivo perfetto di Lautaro Martinez, una sorta di partner in crime che all’occorrenza sa rivelarsi per qualità tecniche anche funzionale alla squadra.

Dunque, che cosa si propone di fare Beppe Marotta con il supporto di Piero Ausilio e della dirigenza nerazzurra?

I numeri positivi di Marcus

Stando a quel che riporta Sky Sport, la performance del francese è stata all’altezza delle aspettative, con 14 reti (tra Champions e campionato), ha praticamente già raggiunto gli stessi gol segnati l’anno scorso (15 ma in 46 partite) ma con ancora oltre quattro mesi di stagione – e l’appuntamento del Mondiale per Club – da giocare.

E il problema alla caviglia che lo assilla e che preoccupa anche il club e Inzaghi, che lo vorrebbe abile e disponibile.

Fonte: ANSA

Marcus Thuram festeggia gol

La clausola rescissoria preoccupa

Il contratto di Thuram, come è noto, non è in scadenza: deadline fissata al 30 giugno 2028, ma è evidente che le prestazioni del giocatore hanno destato l’attenzione sul piano europeo di diverse big estere, che tra l’altro sono a conoscenza di una pericolosa clausola da 85 milioni di euro, prezzo per così dire vantaggioso in un mercato in cui simili cifre vengono ritenute affrontabili alle giuste condizioni e con il dilazionamento.

Da quanto riportato, quindi, la società intende confrontarsi su questa voce a fine stagione con la Sport Cover, agenzia che si occupa dei diritti di Thuram, per rinnovare il contratto superando l’attuale clausola rescissoria che mette a repentaglio il cartellino del giocatore, ritenuto patrimonio dell’Inter.

L’aumento dell’ingaggio e la posizione di Oaktree

Per dare spessore all’operazione, pare che al giocatore un premio per le prestazione e quindi le discussioni verteranno pure su un aumento di ingaggio per blindare Thuram e scegliere eventuali compratori, facendo una sorta di selezione all’entrata.

Dai rumors circolati in questi mesi, sembra che il giovane talento percepisca al momento 6 milioni di euro l’anno, l’offerta potrebbe salire sino a 9 milioni complice il Decreto Crescita di cui può usufruire anche lui. la mossa di Oaktree sarebbe a tutela del club. E per arrivare a fine stagione con una carta in più da spendere, nel prossimo calciomercato.