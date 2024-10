Inter: Inzaghi svela le condizioni di Thuram e intanto recupera un’altra pedina

Intervenuto a Roma per ritirare il Premio Scopigno l’allenatore nerazzurro fa il punto sull’infortunio del francese e si prepara a riabbracciare Buchanan, protagonista di un recupero lampo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marcus Thuram è stato croce e delizia per l’Inter nella gara contro il Torino: prima l’infortunio per il contatto con Maripan, poi la tripletta da urlo restando in campo, nonostante il dolore. Oggi Simone Inzaghi ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dell’attaccante francese: il tecnico si prepara anche a riabbracciare Buchanan, ormai recuperato.

Inter, infortunio e tripletta per Thuram

Marcus Thuram è stato il protagonista assoluto della vittoria dell’Inter sul Torino grazie alla tripletta firmata contro i granata. Prima di andare in gol, però, il francese era stato colpito duro alla caviglia destra dal torinista Maripan, poi espulso: nonostante il dolore, Thuram è riuscito a restare in campo e ad andare tre volte in gol. A fine gara, però, è cresciuta la preoccupazione per la botta ricevuta dall’attaccante.

Inter, Inzaghi fa il punto sull’infortunio di Thuram

Stamattina l’umore in casa Inter era decisamente migliore. Gli esami clinici effettuati dallo staff nerazzurro non hanno evidenziato alcun danno ai legamenti della caviglia di Thuram. Da Roma, dove è intervenuto per ricevere il Premio Scopigno, Simone Inzaghi ha confermato in parte le buone notizie, senza però entrare nello specifico. “Ieri ho sentito il medico dell’Inter – ha detto il tecnico nerazzurro – , sembra che Marcus stia un po’ meglio, c’è qualche apprensione. Adesso vedrà lo staff medico francese, speriamo possa recuperare velocemente”.

Starà dunque allo staff della Francia decidere se tenere Thuram tra i convocati di Nations League oppure rimandarlo a casa per evitare che affatichi la caviglia.

Inter, Inzaghi recupera l’infortunato Buchanan

Intanto dall’infermeria dell’Inter arriva una buona notizia per Inzaghi. Tajon Buchanan sta per tornare a disposizione del tecnico nerazzurro dopo l’infortunio che gli ha impedito di partecipare alla preparazione estiva e di disputare la prima parte di stagione. L’esterno del Canada, infatti, aveva rimediato un grave infortunio con la sua nazionale lo scorso 30 giugno, mentre era impegnato in Copa America.

In meno di 4 mesi Buchanan ha completato il recupero e dopo la sosta potrebbe tornare arruolabile per l’Inter: possibile la presenza in panchina il prossimo 20 ottobre nella gara di campionato con la Roma. Insieme a lui ci sarà anche Nicolò Barella, anch’egli sulla via della completa guarigione.