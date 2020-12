Juve ko: Milan unica imbattuta nei top 5 tornei d'Europa

Lo 0-3 rimediato contro la Fiorentina è un duro colpo assestato alle ambizioni della Juventus, passata da un possibile aggancio all’Inter alla discesa a 24 punti, frutto della sentenza emessa ieri dal CONI in merito alla discussa gara col Napoli che verrà giocata.

Ma la sconfitta di ieri, oltre ad essere la prima della gestione Pirlo in Serie A, ha un valore speciale soprattutto per il Milan capolista, che ha la possibilità di allungare sui bianconeri in caso di successo con la Lazio.

I rossoneri, infatti, ora sono l’unica squadra ancora imbattuta nei cinque maggiori campionati europei (Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1): 9 pareggi e 4 sconfitte nelle 13 partite fin qui disputate, con l’occasione di chiudere il 2020 in bellezza.

Recentemente, però, il Milan ha rischiato seriamente di veder cadere questo primato: col Parma è stato necessario il siluro di Hernandez allo scadere per evitare la sconfitta, mentre al ‘Ferraris’ è stato Kalulu ad impedire al Genoa di esultare per la vittoria.

OMNISPORT | 23-12-2020 10:23