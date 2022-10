06-10-2022 19:38

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato a Juventusnews24.com. Queste le sue parole, a iniziare dallo spazio riservato al suo assistito in questo avvio di stagione con la maglia della Juventus: “Daniele sta bene, si allena bene, è in forma. Quando è stato chiamato in causa, per una partita, ha fatto bene il suo lavoro. Per il resto il concetto è sempre quello, di allenarsi bene e far bene, essere affidabile e farsi trovare pronto quando viene chiamato. È questo il concetto fondamentale”.

Allegri in ogni caso si fida del ragazzo, che ha fatto sempre bene quando è stato chiamato in causa:

“Che conta sulla fiducia di Allegri è normale, come tutti i calciatori in rosa, altrimenti non sarebbero lì e non starebbero lì per tanto tempo. Rassicurazioni non ce ne vogliono, ormai si conoscono da tanto tempo e il calciatore sa che cosa vuole l’allenatore da lui e l’allenatore sa che cosa può dare il calciatore. Non c’è bisogno di questo”.