Juve, la polemica dei tifosi: “Contro di noi decisione diversa”

L’Inter passa 2-0 a Genoa ma sui social il nome più chiacchierato è quello di un giocatore che non ha fatto gol nel pomeriggio di Marassi. Lautaro Martinez si è reso protagonista prima con una brutta entrata su un giocatore del Genoa poi con la reazione dopo la sostituzione.

Il cambio

Ha fatto discutere molto la reazione del giocatore dopo la sostituzione. I tifosi nerazzurri si sono divisi tra chi lo ha giustificato sostenendo che si tratta di uno sfogo normale per un calciatore che ci teneva a fare meglio e chi invece lo critica invitandolo a pensare ai tanti impegni ravvicinati che aspettano l’Inter nelle prossime settimana.

Il caso da moviola

Ma c’è anche una polemica che arriva dai tifosi della Juventus che hanno criticato moltissimo alcune decisioni del direttore di gara e in particolare la scelta di non espellere Lautaro Martinez dopo un’entrata decisamente dura ai danni di Galdaniga. Per molti fan della Juve, il fallo non è molto diverso da quello che ha portato all’espulsione di Federico Chiesa la settimana scorsa.

“Una settimana fa Chiesa riceveva la sua espulsione di benvenuto alla Juve per molto meno – si legge su Twitter – Questo intervento di Lautaro non viene sanzionato allo stesso modo, a chiara dimostrazione di come la Juve sia sempre favorita dagli arbitri”. E ancora: “Rosso grande come una casa non dato a Lautaro”.

La polemica nerazzurra

Ma se i tifosi della Juventus si lamentano per una decisione diversa rispetto al caso Chiesa, quelli dell’Inter protestano ugualmente in particolare per un fallo ai danni di Lukaku che il direttore di gara non ha sanzionato e sul quale non è intervenuto nemmeno il Var: “E’ da inizio dell’anno che subiamo arbitraggi scandalosi”, lamentano i tifosi.

