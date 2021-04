Juve, la vittoria col Napoli ora spaventa i tifosi

Se è passata alla storia la vittoria di Pirro, potrebbe succedere lo stesso anche la vittoria di Pirlo. La prima è diventata un’espressione con un’accezione non proprio positiva, vincere sì ma a un costo troppo alto. Ora per Pirlo potrebbe ripetersi la storia. Nel mezzo la vittoria contro il Napoli. Tre punti fondamentali per la Juventus che rientra perfettamente in corsa per la Champions League e mette nel mirino anche il secondo posto del Milan.

Ma il successo contro il Napoli, seppur salutato con grande entusiasmo dai fan bianconeri, non cancella una stagione che è stata piuttosto amara per i colori bianconeri. La prematura uscita di scena dalla Champions per mano del Porto e il distacco dall’Inter prima in classifica sono difficili da digerire. All’indomani del successo marchiato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, molti tifosi juventini temono un secondo “mandato” per Andrea Pirlo.

L’indiscrezione di Tuttosport

Anche il quotidiano sportivo, Tuttosport, da sempre molto vicino alla vicende bianconera rivela che “la vittoria contro il Napoli rafforza la posizione di Pirlo”. Agnelli e la dirigenza sarebbe ancora molto delusi dall’andamento della stagione ma la volontà di confermare il progetto resta e le ultime giornate potrebbero essere decisive per dare nuovamente fiducia al tecnico.

La reazione dei social

Ma i tifosi juventini non sono proprio entusiasti di questa possibilità come dimostrano le parole di Gian: “Assolutamente no. Un altro anno con Pirlo e si rischia un altro disastro, allenatore a cui è stata regalata per caso una panchina e non certo per visioni di chissà quale calcio. Errare è umano, perseverare è diabolico”. Anche Raga la pensa allo stesso modo: “Ancora Pirlo, no assolutamente. Finiamo la stagione con un minimo di dignità e poi addio. Basta stagisti in panchina”.

Di opinione diametralmente opposta invece i tifosi delle altre squadre che sperano in una permanenza di Pirlo sulla panchina bianconera: “Grande maestro – scrive un tifoso dell’Inter – ti vogliamo 20 anni sulla panchina bianconera”. Ironico anche Gto: “Il calcio fluido del maestro è irrinunciabile per tutta la serie A”.

SPORTEVAI | 08-04-2021 09:54