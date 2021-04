Furia tifosi contro Conte: Non nominare più la Juve

Vittoria ritrovata, pericolo scampato, panchina più salda, la gioia per la Joya: tanti i motivi per essere contenti in casa Juventus ma c’è qualcosa che ha dato fastidio a tanti tifosi e non ha a che fare con la partita col Napoli. Archiviata la partita con gli azzurri i fan si sono incollati alla tv per sentire le interviste del post-gara ed assieme alle parole di Pirlo hanno sentito anche quelle di Conte. Che non sono piaciute a tutti.

Pavan ammonisce Conte: Simbolo anti-Juve

A scatenare la polemica Massimo Pavan. Il direttore di Tuttojuve , pur senza nominare esplicitamente Conte, esprime su twitter il suo sdegno e dice: “Quel signore li, non dovrebbe mai nominare la Juve visti i precedenti come fai a dire: “Sarebbe bello spodestare la Juve” quando ormai il campionato e’ finito da 2 settimane e sappiamo benissimo i motivi? Da juventino sta diventando simbolo dell’anti-juventinismo restiamo basiti”.

Tifosi furibondi contro Conte sui social

Fioccano le reazioni dei follower: “Lo considerevo un professionista, ma mi sbagliavo di grosso, il passato non si cancella, ma sta dimostrando di essere un piccolo uomo egocentrico!!! Uno che cerca vendetta per cosa, per la sua codardia!!!” o anche: “Poi però si offende se gli vogliono togliere la stella allo Stadium”, oppure: “Un motivo in più per non associarlo MAI PIÙ alla panchina bianconera !”.

La rabbia monta sul web: “E cominciamo a capire poi perché ad Agnelli gli viene l’orticaria anche al solo pensiero!”o anche: “Questo tizio ormai e per fortuna ex è inviso anche dai Leccesi. Ma lasciatelo cuocere nel proprio brodo” e ancora: “A quello lì gli rode che Agnelli non lo ha voluto riprendere 2 anni fa”.

C’è chi scrive: “Quei signori lo chiamavano venduto e noi a difenderlo, Lui ringrazia così. Non solo la Stella ma anche tutti i filmati che ha con noi. Totalmente rimosso” e infine: “A Boniek per molto meno è stata tolta..oltre a mandarti a quel paese caro Presidente che deve fare più questo quaqquaraqquà?”.

SPORTEVAI | 08-04-2021 08:47