Juve, l'Arsenal piomba su Benatia

L’Arsenal ha messo nel mirino Mehdi Benatia.

Come si legge da Le10Sport, il neo allenatore dei Gunners Unai Emery avrebbe richiesto alla società l’acquisto del centrale marocchino per rinforzare il reparto difensivo. Il club inglese non è però l’unico interessato al giocatore: anche il Marsiglia di Rudi Garcia, infatti, è pronto ad intavolare una trattativa con la Juve nelle prossime settimane.

Due proposte molto intriganti per il difensore ex Bayern Monaco e Roma, che prenderà una decisione sul suo futuro solamente dopo il Mondiale in Russia.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 15:15