Juventus, Allegri: "Vlahovic nel tridente? Se corrono tutti..."

05-02-2022 14:35

Dopo la pausa della scorsa settimana torna la Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri sfida domani sera, alle 20.45 il Verona. Una sfida a cui il club arriva potendo “sfoggiare” i nuovi acquisti dell’ultima sessione di mercato. Acquisti, Vlahovic su tutti e Zakaria, che si spera possano dare una svolta a una stagione fatta di alti e bassi.

Juve, la soddisfazione di Massimiliano Allegri per gli acquisti

Inevitabile la soddisfazione di Massimiliano Allegri dopo gli acquisti che vanno ad arricchire la rosa a sua disposizione. Parole al miele, in conferenza stampa, sono quelle che rivolge all’ormai ex viola Vlahovic.

“Vlahovic ha segnato molti gol e ha caratteristiche che non avevamo, ci serviva. Credo che sia insieme ad Haaland e Mbappé tra i migliori che ci siano. Vediamo se domani giocheranno. Voglio ringraziare Bentancur e Kulusevski per la disponibilità che mi hanno dato, gli auguro il meglio per la carriera. Cosa cambia per la squadra? Ci responsabilizza di più, gli obiettivi non cambiano, sarebbe stato lo stesso anche se fossimo rimasti con gli stessi giocatori. La seconda parte della stagione è decisivo, da domani fino a fine marzo si decide molto”.

Juve, Massimiliano allegri: idea tridente Dybala – Morata – Vlahovic?

Ora, l’attesa è per vedere il serbo in campo. C’è anche curiosità per sapere come verrà schierato e se sarà possibile pensare a un tridente con Dybala e Morata: “Se giocano tutti e tre insieme bisogna che corrano, altrimenti la squadra non riesce a sostenerli. Il vantaggio è poter avere più qualità davanti, ma senza mai perdere equilibrio di squadra e compattezza. Questi arrivi hanno creato un entusiasmo importante che va bene, ma il pericolo col Verona è fare una partita in cui andiamo fuori giri: dobbiamo interpretare la partita come abbiamo fatto nelle ultime, non pensiamo di dover spaccare tutto dopo dieci minuti”. Non si sbilancia il tecnico quindi a parlare sarà come sempre solo il campo.

Juve, cambia qualcosa ora? Parla Massimiliano Allegri

Di certo gli acquisti sono stati fatti per rinforzare l’organico e dare una mano a un gruppo spesso poco performante e compatto. La speranza è che i due nuovi innesti possano aiutare a dare la svolta definitiva a questo campionato. Per Allegri, comunque non cambia nulla: “Gli obiettivi non cambiano, dobbiamo arrivare dentro ai primi quattro posti, ci approcciamo così alla seconda parte della stagione, quella più importante dove non c’è più spazio per sbagliare”.

OMNISPORT