La Juventus non si ferma sul mercato: rotta sulla Premier League

05-02-2022 10:50

Un operatore di mercato, si sa, che si tratti di un agente o di un dirigente, non si ferma mai. Neppure quando tutto lascerebbe pensare che sia arrivato il momento di godersi un momento di relax.

Per gli addetti ai lavori, infatti, i giorni e le settimane che seguono la fine di una sessione di trattative rappresentano il momento ideale per iniziare una sorta di ‘brainstorming’ in vista di quella successiva, tra riunioni con i propri collaboratori e lo staff degli osservatori, la scaletta delle priorità e le inevitabili “missioni” in loco per vedere di persona in azione i nuovi obiettivi.

Juventus, mercato non stop: si pensa già all’estate

La regola aurea vale anche in casa Juventus, dove pure si devono ancora iniziare a vedere gli effetti del rivoluzionario mercato di gennaio che ha portato in dote a Max Allegri due rinforzi come Dusan Vlahovic e Denis Zakaria oltre al colpo in prospettiva Federico Gatti, difensore rivelazione del Frosinone che diventerà bianconero a tutti gli effetti solo dal prossimo 1° luglio.

L’attaccante arrivato dalla Fiorentina e il centrocampista ex Borussia Moenchangladbach dovranno aiutare la squadra a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo irrinunciabile anche per proseguire sul mercato in estate il processo di rafforzamento e ringiovanimento della rosa, che potrebbe passare da un altro colpo di spessore a centrocampo.

Juventus guarda alla Premier League: obiettivo Tielemans

Se infatti le prossime priorità in casa Juve dovrebbero riguardare la trattativa-fiume per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, ma anche la probabile necessità di farsi trovare pronti di fronte alle offensive dall’estero per Matthijs De Ligt, come riportato dall’insider ‘Indykaila’, esperto delle faccende legate al Leicester, il ds Federico Cherubini segue con attenzione anche l’evoluzione dei rapporti tra Youri Tielemans e il Leicester.

Il centrocampista belga classe ’97, di origini congolesi, in forza alle Foxes dal 2017, andrà a scadenza con il club inglese nel giugno 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Da qui i contatti preliminari tra i dirigenti della Juventus e l’entourage dell’ex centrocampista del Monaco, che avrebbe già dato il proprio consenso di massima al trasferimento in Italia.

Mercato Juventus, chi è Youri Tielemans

La trattativa è ovviamente ancora da impostare e la concorrenza si annuncia agguerrita, ma Tielemans sembra il giocatore giusto per completare il centrocampo della Juventus con Locatelli e Zakaria.

Considerato da anni uno dei maggiori talenti del calcio belga, Tielemans non è ancora riuscito ad affermarsi ad altissimi livelli come gli era stato pronosticato da giovanissimo, complice anche la scelta di legarsi al Leicester, ambiziosa formazione di Premier, ma non all’altezza dei top club, ma con cui il belga ha comunque vinto la FA Cup 2021 segnando il gol decisivo nella finale contro il Chelsea.

Perno della propria nazionale, centrocampista moderno e universale, in grado di agire da play basso con qualità di interdittore e di regista, ma anche da interno e all’occorrenza da trequartista, dotato di qualità spiccate a livello tecnico, Tielemans potrebbe rappresentare uno dei grandi obiettivi della prossima estate per la Juventus, viste le difficoltà di natura anche economica per arrivare a Paul Pogba, che andrà a scadenza con il Manchester United il prossimo 30 giugno, ma che non ha ancora deciso il proprio futuro.

OMNISPORT