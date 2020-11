Juve-Napoli: lo scontro tra Capuano e Alvino diventa virale

Nella settimana di sosta del campionato e dedicata alle nazionali, l’unico grande argomento di conversazione nel mondo del calcio riguarda il caso Juventus-Napoli con la decisione della Corte di Appello di confermare la sentenza del giudice sportivo in primo grado (3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalità per i partenopei).

Le motivazioni contenute nella sentenze continuano a far discutere in quanto sembrano dirette al Napoli e al suo presidente Aurelio De Laurentiis e hanno finito con il polarizzare ancora di più lo scontro tra tifosi ma anche tra giornalisti. E quello che è avvenuto tra Giovanni Capuano e Carlo Alvino.

Lo scontro social

Il giornalista di Radio24, Giovanni Capuano, scrive infatti su Twitter: “Poi con calma la gente di Napoli capirà il danno che ADL ha fatto al Napoli in quei tre giorni prima di Juve-Napoli”. Un messaggio forte di critica al presidente azzurro e immediata arriva la risposta di Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli: “Con calma la gente che ama le regole e la legge capirà come sia assurda questa vicenda, dove rispettare legge diventa un reato e non viceversa. Si informi”.

La polemica infiamma con i tifosi che si dividono in frazioni contrapposte. Mimmo attacca Capuano: “Con calma la gente che ama lo sporto e la competenza la smetterà dii venire dietro a un personaggio come lei”. Marco invece la pensa diversamente: “Con calma capirai che il sabato, giorno che il Napoli ha disdetto il volo per Torino e annullato la prenotazione dei tamponi pre-gara da effettuare domenica, l’asp aveva posto il semplice isolamento fiduciario, come da protocollo. Il divieto di partire è arrivato solo domenica”.

Una polemica destinata a continuare ancora per giorni e che rischia di mettere ancora più tensione tra le tifoserie come dimostra il messaggio di Maurizio: “Aspetto solo che la Asl di Napoli denunci l’ineffabile giudice per diffamazione, ha messo nero su bianco accuse gravissime ai danni dell’autorità sanitaria della Regione Campania. Il resto chiacchiericcio gobbo senza costrutto. Parlano di regole, avendole stramazzate tutte”.

SPORTEVAI | 11-11-2020 08:35