Juve: Nedved nella bufera, nuova bordata e polemica social

Pavel Nedved ancora nel mirino dei dirigenti della Fiorentina dopo il botta e risposta di domenica con Rocco Commisso al termine della partita dell'Allianz Stadium. A Radio Toscana Daniele Pradé, direttore sportivo del club viola, è tornato ad accusare l'arbitro Pasqua: "La nottata è poco per metabolizzare quanto accaduto ieri. Perdere in quella maniera fa male ancora oggi, da domani ci concentreremo sui prossimi obiettivi. C’è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo voluto evidenziare finora, tutte le volte è stato il nostro presidente a frenarci".

"Il botta e risposta con Nedved? Rocco è un personaggio top a livello mondiale e non deve perdere tempo a parlare con un dirigente. Noi non abbiamo problemi con gli arbitri nè con nessun altro, noi vogliamo solo chiarezza e giustizia".

Il vicepresidente della Juve aveva ricevuto critiche anche da parte del giornalista Sandro Piccinini, che sui social aveva infiammato la polemica: "Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri".

Il post del telecronista ha provocato la risposta piccata del figlio di Nedved, Pavel Jr: "Quando anche i giornalai fanno i giornalisti…".

SPORTAL.IT | 03-02-2020 12:34