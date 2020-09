Juve-Novara: I tifosi hanno scelto promossi e bocciati

Era solo un’amichevole ma l’attesa per la prima uscita della Juventus di Pirlo era tanta. Dal modulo al tipo di gioco, dalla scelta dei titolari alla condizione fisica tutti erano in ansia a sette giorni dall’esordio in campionato contro la Sampdoria. Il test col Novara e il 5-0 finale non può fare molto testo ma diversi aspetti positivi sono stati notati, così come una netta discontinuità rispetto al recente passato. Questa Juve non assomiglia quasi per niente a quella di Sarri: meno palleggio e più verticalizzazioni, la mano di Pirlo già si vede anche se il tempo per lavorare è stato poco e manca ancora un centravanti di ruolo, che dovrà arrivare dal mercato.

I tifosi eleggono i migliori e i peggiori

Sui social è un fiume di commenti alla prova dei bianconeri. Stando ai tifosi gli applausi più convinti sono per McKennie, Kulusevski e Pellegrini, tre delle novità di questa stagione. Sul banco degli accusati invece Ramsey – nonostante il gol – Alex Sandro e Douglas Costa.

I fan bocciano Ramsey

Il gallese è preso di mira: “I problemi sono sempre quelli della stagione passata.. Ramsey,Alex Sandro inguardabili , Bonucci a malincuore devo ammettere che non sa difendere! Ottimi Kulusevski e MCKENNIE (fenomeno). Ronaldo sempre il solito!” o anche: “Ramsey imbarazzante…!!” oppure: “Alex Sandro e Ramsey li vedrei bene come portieri. Di un condominio” e ancora: “Ramsey corpo estraneo. Scarsa ricerca della porta. Poche assunzioni di responsabilità al tiro in porta. Finalizzazione obbligatoriamente assegnata a Ronaldo. A centrocampo bene solo l’americano”.

McKennie è già un idolo dei tifosi

La prima di McKennie ha convinto invece tutti: “È solo un’amichevole ma se questo è McKennie, per me titolare sempre” o anche: “McKennie ha già fatto vedere più cose in un primo tempo di Bentancur nel campionato scorso”, oppure: “McKennie ha una protezione del pallone, una reattività, un senso della posizione dei compagni che sinceramente non me lo aspettavo. Questo deve fare il titolare”.

Anche Pirlo riceve i suoi complimenti: “Mi piace come Pirlo vuol far giocare la squadra. McKennie è bravo bravo. Ramsey da vendere prima di ieri Chiellini ha sbagliato 5 passaggio di un metro da ultimo uomo, inquietante. Inutile dire quanto serva un 9″ e ancora: “Ho visto più verticalizzazioni in 50 minuti che in 38 partire dell’anno scorso..”.

Infine applausi anche per Pellegrini: “Pellegrini in 3’ ha: -personalità con il doppio passo e tiro a giro -due e dico DUE cross pericolosi, già superati Danilo e Sandro” e ancora: “Pellegrini, l’unico terzino degno di questo nome che abbiamo in squadra, ricordatevelo sempre!”.

SPORTEVAI | 13-09-2020 12:34