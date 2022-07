Juve, nuovo sondaggio per Fabian Ruiz

29-07-2022 12:37

In attesa di capire quale sarà la soluzione per il ginocchio di Paul Pogba, la Juventus ragiona sui possibili rinforzi di mercato a centrocampo.

Con Arthur e Rabiot a rischio partenza, il club torinese deve inserire almeno un nuovo elemento importante nella rosa di Massimiliano Allegri: secondo le indiscrezioni la Vecchia Signora ha rimesso gli occhi sul giocatore del Napoli Fabian Ruiz, già cercato in passato.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, Aurelio De Laurentiis non chiede perà meno di 35 milioni di euro per lo spagnolo.

