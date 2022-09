Juve, oltre 13 milioni risparmiati dalle cessioni di Arthur e Zakaria

02-09-2022 12:51

Le partenze in extremis di Arthur e Denis Zakaria ed Arthur sono state un vero e proprio “balsamo” per le casse della Juventus. Il passaggio del brasiliano al Liverpool inizialmente si pensava fosse in prestito “secco” in realtà si è rivelato oneroso – a 4,5 milioni di euro – con diritto di riscatto ad altri 37,5 milioni. Quello dello svizzero al Chelsea vanta un’opzione di acquisto, tra un anno, di 30 milioni di euro.

Soprattutto, in casa bianconera, occorre considerare il risparmio sugli ingaggi dei due giocatori: 9 milioni lordi per Arthur e 4,5 (sempre lordi) per Zakaria. Due operazioni in uscita che hanno messo ordine sia nell’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, sia a livello finanziario.