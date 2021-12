Juve, ora anche i tifosi sotto accusa: "Ma è colpa di Allegri”

23-12-2021 12:48

Che vinca (com’è accaduto spesso negli ultimi 9 anni) o che perda, la Juventus ha sempre potuto contare su una certezza da quando ha inaugurato l’Allianz Stadium: il supporto del suo pubblico. In questa stagione, invece, il numero di spettatori nell’arena bianconera è drasticamente diminuito: lo fa notare il Corriere dello Sport, riportando l’affluenza di pubblico per la gara di martedì sera contro il Cagliari, poco più di 11mila spettatori.

Pochi tifosi all’Allianz Stadium

Un dato davvero molto basso per uno stadio che, prima della pandemia di coronavirus, era praticamente sempre tutto esaurito. Il quotidiano sottolinea anche come l’allontanamento dei tifosi abbia inciso sul rendimento della squadra: all’Allianz la Juve perdeva una gara ogni 22,5, oggi la sconfitta interna arriva ogni 5,75 partite.

In una stagione iniziata in maniera disastrosa, ma che ora sta migliorando, anche i tifosi juventini si ritrovano dunque sotto accusa. E, ovviamente, sui social la polemica infuria, soprattutto contro Max Allegri, ritenuto il responsabile della “freddezza” dei tifosi nei confronti della Juve.

La difesa degli juventini e le accuse ad Allegri

“Prezzi alle stelle per vedere il non gioco che offre il miracolato della panchina di Livorno che ci invita ad andare al “circo” se vogliamo divertirci… Viene spontaneo che ci vadano solo i pinguini e i tifosi dell’Allegrentus a seguire sto scempio”, il commento molto duro di Mattia.

“È giusto disertare… la Juve è uno scempio da vedere”, aggiunge Angelo. “Col gioco da schifo che fa Allegri è normale che non ci sono spettatori… Anche in TV molti non guardano più ‘sto scempio”, il parere di Gerardo.

Francesco, invece, se la prende con la società: “Con i prezzi che girano… servono costi popolari, biglietti a 10 euro”. “Non è solo colpa del Covid – chiosa Patrizia – quando fai sacrifici e vedi alcune gare (tipo quella con l’Empoli per intenderci), perdi la poesia. E se poi giochi in settimana: c’è chi lavora, non dimenticatevi”.

