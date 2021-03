Juve, parte l'operazione recupero: De Ligt punta il Porto

La notizia più bella della giornata di ieri per i tifosi della Juventus è stata, indubbiamente, quella relativa alle condizioni fisiche di Matthijs De Ligt: gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno escluso lesioni.

L’olandese si era fermato durante il riscaldamento del match vinto contro lo Spezia martedì sera: per lui un fastidio al polpaccio che ha indotto lo staff medico ad optare per la strada della precauzione, al fine di evitare la nascita di qualcosa di più serio.

In linea di massima, De Ligt sarebbe a disposizione per Juventus-Lazio in programma sabato sera: secondo ‘La Stampa’, però, l’intenzione di Pirlo sarebbe preservare il suo giocatore in vista dell’impegno europeo di martedì contro il Porto.

L’ex Ajax potrebbe così riposare in campionato per farsi trovare completamente pronto per la Champions, dove servirà vincere per rimontare il 2-1 strappato dai portoghesi nell’incontro d’andata degli ottavi di finale.

E gli altri? Bonucci e Cuadrado sembrano aver recuperato e si candidano per una maglia da titolare tra due giorni, mentre Chiellini lo rivedremo verosimilmente direttamente in occasione della sfida al Porto. Poche chance, se non addirittura nulle, per Dybala e Arthur: il primo è al lavoro per sedersi quantomeno in panchina martedì, il secondo prosegue nel ciclo di terapie per eliminare la calcificazione alla gamba destra.

OMNISPORT | 04-03-2021 09:39