Juve, Phillips nel mirino ma non solo: cinque nomi sull’agenda di Giuntoli

La Juve sceglie l'erede di Pogba e tratta con il Manchester City per avere Phillips in prestito per sei mesi. Le strategie di Giuntoli sul mercato

04-11-2023 14:00

Kalvin Phillips, mediano inglese del Manchester City, noto per il suo temperamento e le sue qualità, è tra i primi nomi dell’agenda di Cristiano Giuntoli per il calciomercato invernale di gennaio. Più che simile a Pogba, c’è chi in Italia già lo paragona ad Edgar Davids, un pittbull veloce e potente. La lista di nomi della lista del direttore sportivo della Juve non si ferma però a Phillips: la Vecchia Signora monitora altri cinque possibili profili su cui puntare per fornire ad Allegri una squadra completa per lottare allo scudetto.

Phillips alla Juve per sostituire Pogba

Dall’estate 2022 Phillips è approdato al Manchester City dal Leeds United per 49 milioni di sterline ma non ha ancora espresso tutto il suo talento. Il 27enne centrocampista ha giocato soltanto 3 partite in Premier League dall’inizio di questa stagione e vorrebbe diventare titolare per puntare alla convocazione con l’Inghilterra all’Europeo 2024.

La Juventus, dalla sua parte, ha necessità di sostituire gli squalificati Pogba e Fagioli e il nome di Kalvin Phillips è diventato un possibile candidato per il mercato di gennaio. Le trattative sono in corso ed entrambe le parti sembrano interessate a questa opportunità.

Le condizioni del Manchester City per lasciare Phillips

Il Manchester City sembra essere disposto a concedere Phillips in prestito secco per sei mesi, ma preferisce farlo ad un club che non sia un diretto concorrente in Premier League. Questa mossa potrebbe essere vantaggiosa per la Juventus, che ha bisogno di rinforzare la squadra in modo sostenibile. Non mancano però altre opzioni, inclusi club di Premier League come il Tottenham e il Newcastle, oltre al Bayern Monaco.

La lunga lista di nomi di Giuntoli per il mercato Juve di gennaio

Phillips è il prescelto per completare il reparto di centrocampo alla Juve ma la lista di nomi alternativi di Giuntoli vede anche altri profili che i bianconeri stanno monitorando. Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid e Samardzic dell’Udinese sono gli altri nomi caldi nel caso in cui non vada in porto la trattativa tra la Juve e il Manchester City. Anche Georgiy Sudakov, 21 stella dello Shakthar, e Keprhren Thuram (fratello di Marcus) del Nizza di Farioli sono tra i candidati nel toto nomi del calciomercato invernale per i bianconeri.