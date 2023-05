Juve, Pogba al J Medical: l'esito degli esami dopo l'infortunio con la Cremonese

L'esito degli accertamenti ha evidenziato che Pogba ha riportato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra

Come annunciato è stata una mattinata di esami strumentali, quella che ha interessato Paul Pogba dopo quanto visto in campo contro la Cremonese. La Juventus ha centrato l’obiettivo, ma ha perso il francese come si evince dal bollettino diffuso dalla società bianconera.

Pogba sottoposto a esami strumentali

Arrivato attorno alle 11 della mattina al J Medical, Pogba è stato sottoposto a una serie di accertamenti volti a comprendere la reale entità dell’infortunio rimediato nella partita di campionato tra Juventus e Cremonese.

Durante il primo tempo della sfida all’Allianz Stadium, il centrocampista è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare, accusato al quadricipite sinistro e ha lasciato il posto a Milik.

Il comunicato della Juventus

Poco fa il bollettino medico:

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”.

Diversi tifosi presenti all’esterno della struttura bianconera lo hanno incitato, senza ottenere alcun segnale da parte del giocatore. L’ex Manchester United era alla sua prima da titolare da quando è tornato a Torino la scorsa estate: una soddisfazione durata appena 20 minuti. Fin da subito ha compreso l’entità del problema muscolare, tant’è che si è vista anche qualche lacrima scendere.

I tempi di recupero

Ora, c’è grande attesa per l’esito dei controlli al J Medical e un ragionamento da fare, da parte di mister Allegri e non solo, sui tempi di recupero. Essendo una lesione di basso grado il recupero è stimabile in 15/20 giorni, ma ciò va commisurato alla ripresa e ai tempi personali di recupero (consideriamo che siamo al rush finale).

Il calendario che attende la Juve

E poi c’è il calendario, impietoso che non lascia sperare molto sul rientro di Pogba. Osserviamo gli appuntamenti chiave per la Juventus:

il ritorno di semifinale di Europa League a Siviglia (18 maggio)

(18 maggio) e le ultime tre giornate di campionato a Empoli (22 maggio),

(22 maggio), lo scontro diretto contro il Milan (28 maggio)

(28 maggio) l’ultima a casa dell’Udinese il 4 giugno.

