Juve-Praet: Ferrero non fa sconti

Dennis Praet è sul taccuino della Juventus ormai da mesi, il club bianconero vorrebbe infatti ringiovanire il proprio centrocampo inserendo una mezzala di prospettiva. Il presidente della Sampdoria Ferrero ha, però, rinconfermato che i doriani non faranno sconti: "Praet ha una clausola di rescissione di 26 milioni, non agevoliamo nessuno. Se si vuole dilazionare il pagamento, il prezzo sale a 30 milioni. Rispetto la volontà dei ragazzi, ma devono pagare la clausola", sono le sue parole a Sportitalia.

Il patron della società ligure ha poi confermato la volontà di riconfermarsi il prossimo anno, sottolineando come il club blucerchiato non sia obbligato a vendere i propri gioielli: "La Samp è un trampolino di lancio, è una società condotta a livello familiare che permette ai giocatori di crescere. È normale che alcuni giocatori abbiano l'aspirazione di andare a giocare nei club importanti, ma non ho necessità di svendere".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 11:15