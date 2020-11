Juve, problemi per Pirlo: nuovo stop per il centrocampista

Nuovo stop in Nazionale per Adrien Rabiot. Tra i protagonisti della partita della Francia contro il Portogallo, il centrocampista della Juventus non si è allenato con i compagni di nazionale in vista della gara di Nations League contro la Svezia, in programma martedì.

Secondo quanto riporta L’Equipe, l’ex Paris Saint Germain difficilmente prenderà parte alla partita, ma si accomoderà in ogni caso in panchina. Andrea Pirlo incrocia le dita e spera di averlo al meglio in vista del match di campionato contro il Cagliari, in programma il prossimo sabato, e soprattutto per i successivi impegni in Champions League. Rabiot aveva saltato l’amichevole contro la Finlandia, lamentando alcuni problemi muscolari.

Decisivo contro il Portogallo, Rabiot al termine della partita ha ringraziato la Juventus: “Ho sempre aspettato che arrivasse il mio momento con pazienza. Da quando sono alla Juventus mi sento una persona e un giocatore diverso. Questo trasferimento mi ha fatto crescere e anche in Nazionale si vede. Sono soddisfatto del mio lavoro, lascio parlare chi mi critica. Per me non conta, so che giocare con la Francia mi fa piacere e sono determinato nel farlo”.

Questo l’elogio del ct dei Bleus Didier Deschamps: “È cresciuto molto. Ha avuto dei momenti complicati dopo il Psg e gli inizia alla Juve sono stati difficili. Merito suo, non posso dire che si stia trasformando ma non è più lo stesso di prima. Tra noi c’è un rapporto di fiducia e continuiamo a confrontarci. Sulla posizione non si pone il problema, se gioca troppo basso o alto, troppo a destra o a sinistra. Lui ha questa capacità di adattarsi”.

“So in quale squadra gioca. Quando sei lì fai quello che ti dicono di fare. Se rifiuti di farlo te ne vai. Forse all’inizio non ha fatto abbastanza, ma ora lo sta facendo. Non è un caso che gioca in un club come la Juve. Inoltre è molto legato alla nazionale francese. Il passato non si cancella ma dobbiamo guardare avanti. Sente di avere la mia fiducia. Se gli do la fiducia è perchè ritengo che debba stare in campo”.

