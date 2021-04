Juve quarta: Andrea Pirlo tira dritto e chiarisce su Cristiano Ronaldo

Quinta sconfitta in campionato per la Juventus, battuta e sorpassata in classifica dall’Atalanta. La corsa Champions si complica per i bianconeri, ma il tecnico Andrea Pirlo sdrammatizza: “E’ stata fatta una buona partita contro una squadra forte. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con grande aggressività e intensità. Potevamo portare a casa almeno un punto. Poi gli episodi sono andati a loro favore con questo gol nel finale”.

“La classifica? Dobbiamo pensare a noi stessi e sappiamo che dobbiamo vincere più partite possibili per centrare le prime quattro posizioni. Se giochiamo così, però, non ci saranno problemi“.

Senza Ronaldo, Paulo Dybala ha giocato dal primo minuto: “Ha fatto un’ottima gara finché l’ha sostenuto il fisico, non giocava da tantissimo tempo, quindi giocare una partita contro l’Atalanta così fisica alla fine ha fatto una buona gara. Non riusciva a tenere i 90 minuti, ma per quello che è stato in campo ha fatto bene”.

Sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, Pirlo assicura: “Non poteva giocare spezzoni, era impossibilitato, anche Chiesa durante la settimana ha avuto qualche problemino, Danilo uguale, quindi quelli oggi a disposizione erano quelli che stavano meglio, magari qualcuno con qualche acciacco, però le possibilità per fare la partita c’erano ugualmente”.

OMNISPORT | 18-04-2021 17:54