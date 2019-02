Juve-Ramsey, risolto il giallo sull'ingaggio choc. Le sue parole

Aaron Ramsey è ufficialmente il primo colpo della Juventus nella prossima stagione. Dopo la fumata bianca nella trattativa di gennaio, è arrivato nella serata di lunedì l'annuncio ufficiale del club bianconero, che rende noto di aver "perfezionato un contratto di prestazione sportiva con effetti dal 1° luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2023".

Sulle cifre dell'ingaggio si era però creato il giallo in serata. La BBC sostiene che il centrocampista dell'Arsenal a Torino guadagnerà qualcosa come 400mila sterline a settimana (circa 456mila euro), poco meno di 24 milioni di euro lordi a stagione che ne farebbero il calciatore britannico più pagato al mondo. Una cifra che ne farebbe per distacco il secondo giocatore più pagato della rosa, ben davanti a Paulo Dybala. In serata però fonti da Torino hanno smentito, parlando di 7 milioni di euro più bonus a stagione.

Ramsey sarebbe stato contattato anche dal Barcellona e avrebbe pure ricevuto un'offerta dal Paris Saint Germain, ma alla fine la sua scelta sarebbe ricaduta sulla Juventus.

Sui social network ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio del suo trasferimento estivo: "Come avrete già saputo, ho trovato l'accordo per un precontratto con la Juventus. Volevo rilasciare una dichiarazione personale per tutti i tifosi dell'Arsenal, che sono stati estremamente fedeli e di supporto. Mi avete accolto da ragazzino e ci siete stati nei momenti felici e in quelli duri che ho incontrato durante il mio periodo nel club. È con il peso nel cuore che vado via dopo 11 incredibili anni nel Nord di Londra. Grazie. Continuero a dare il 100% alla squadra e spero di finire bene la stagione, prima di concentrarmi sul prossimo capitolo della mia carriera a Torino. Un saluto, Aaron".

Per la Juventus è un altro parametro zero di prestigio dopo Pirlo, Pogba, Dani Alves, Khedira, Emre Can, Lucio, Neto, Coman, Llorente. Giocatori che hanno contribuito ai 7 scudetti consecutivi della Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 07:55