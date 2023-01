15-01-2023 09:35

Dopo il pokerissimo subito al Maradona, la Juventus si sta leccando le ferite e sta pensando a come migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Possibile una rivoluzione.

Juventus, tanti con le valigie pronte: da McKennie a Cuadrado

La Juventus 2023/24 potrebbe essere completamente diversa da quella attuale. Diversi i giocatori che potrebbero fare le valigie in estate. Si attendono offerte per Weston McKennie. Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza di contratto e, ad oggi, non si è parlato di rinnovo.

Si valuteranno anche le posizioni di Daniele Rugani, Federico Gatti e Mattia De Sciglio. Difficile che Leandro Paredes venga riscattato e, anche sul fronte Arkadiusz Milik, non pare una formalità la sua riconferma (sette milioni da versare al Marsiglia per il riscatto). Da capire anche il futuro di Mattia Perin.

Juventus, da capire il futuro di Rabiot e Di Maria

Ci sono poi due giocatori che fanno discutere, ovvero Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Il primo è in scadenza di contratto. La Juventus pare pronta a garantirgli un rinnovo principesco (oltre sette milioni di euro netti a stagione) ma il francese starebbe valutando anche altre opzioni dalla Premier League, lega che lo attira molto.

L’argentino è un grande punto interrogativo. Fino ad oggi, ha giocato con il contagocce ma è un elemento di grande qualità. Il fresco Campione del Mondo pare destinato a tornare in Argentina ma la Vecchia Signora potrebbe anche provare a convincerlo a restare, magari con un ingaggio ridotto rispetto all’attuale (sei milioni di euro).

Juventus, diversi sogni di mercato per la prossima stagione

Chiaramente, la Juventus proverà anche ad allestire una rosa decisamente più forte per la prossima stagione. Tanti i giocatori nel mirino. Nelle ultime ore si è parlato di Piotr Zielinski, giocatore in forza al Napoli, che piacerebbe molto a Max Allegri.

Per la difesa, occhi puntati su un altro polacco: Jacub Kiwior, in forza allo Spezia. Sempre per migliorare la difesa, occhi anche sul 21enne difensore serbo Strahinja Pavlovic, di proprietà del Salisburgo. Per il centrocampo, Milinkovic-Savic della Lazio resta il grande sogno. Un altro nome accostato alla Juventus è quello di Marcus Thuram, attaccante del Borussia M’gladbach che piace a tantissimi club. Insomma, l’agenda bianconera è ricca di nomi ma, prima, bisognerà capire chi farà le valigie.

