Juve: "Da Sarri parole deliranti", bufera web dopo le frecciate in tv

Non potevano non esserci strascichi dopo le bordate alla Juventus di Maurizio Sarri che ieri sera è tornato a parlare ad un anno dalla sua ultima intervista. Il neo allenatore della Lazio ne ha avuto per tutti ma in particolare ha messo nel mirino la Juve, la squadra con cui solo 12 mesi fa vinceva, in piena estate, il suo unico scudetto, ma che lo ha congedato poco dopo l’eliminazione dalla Champions. Parole al vetriolo, anche nei confronti di Cristiano Ronaldo, che non sono passate inosservate all’orecchio attento del mondo bianconero che ha riversato la sua ira contro l’allenatore sui social.

Sarri contro la Juve e Ronaldo: social scatenati

Maurizio Sarri è tornato a parlare ai microfoni di Sportitalia senza risparmiare parole pesanti sulla sua esperienza in bianconero, chiusasi dopo appena una stagione nonostante lo scudetto conquistato in piena pandemia. Le sue bordate alla Juventus e anche a Cristiano Ronaldo. hanno inviperito e non poco i tifosi bianconeri sui social. “Sarri non ci amava prima di arrivare da noi, non ci potrà amare di certo adesso. Chi si stupisce delle parole di ieri, non ha ben inquadrato il personaggio” è uno dei commenti che si leggono sul web.

Sarri ingrato con la Juve. Ma gli altri commenti non si discostano da questa rabbia solo latente negli ultimi mesi: “Ingrato, ringrazia che la squadra ti ha fatto vincere il tuo primo scudetto altrimenti eri ancora l’eterno secondo. Ed a CR7 al massimo poi spolverargli le scarpette da calcio”; “Ma vi stupite delle dichiarazioni di Sarri? Io sono stupito di come se le sia tenute (lautamente stipendiato) dentro. Per fortuna siamo tornati alla normalità”. E ancora: “I veri uomini si vedono in questi dettagli. Ci ha allenato da sopravvalutato e adesso spara fango. Che brutta persona”.

Juve, tifosi contro Sarri: “Ha dimostrato di non essere quello giusto”

“Sarri non era l’allenatore giusto per la Juventus”. Lo gridano a gran voce in rete i tifosi bianconeri. Le parole al veleno dell’attuale tecnico della Lazio, per molti, sono state la conferma di come l’ex Napoli non potesse essere, per carattere, l’uomo giusto per il mondo Juve. “La colpa delle parole di Sarri sono di chi ha fatto entrare un inadeguato a corte…non di Sarri, perché Sarri è…Sarri” scrive un tifoso, ‘l’unico sbaglio è averti dato in mano la mia Juve” scrive un altro tifoso arrabbiato.

Sarri difeso da parte del web: “Ha detto la verità”

Non tutto il mondo social, bianconero e non, ha dato addosso a Sarri. Qualcuno è sceso in campo per difenderlo. Ovviamente i tifosi del Napoli lo hanno ringraziato per le belle parole sugli anni alle pendici del Vesuvio, “dove mi sono divertito di più? Al Napoli… e negli ultimi mesi al Chelsea” le parole del tecnico. Anche interisti e milanisti non hanno perso l’occasione per attaccare la Juve.

“Sarri ieri ha detto solo la verità – ha scritto qualcuno – A me non piace come persona, ma insultarlo, come la maggior parte degli juventini sta facendo, è una pagliacciata” mentre un altro: “Come rosicano per una semplice intervista. Dove poteva dire ben di peggio sulla Juve e su come è stato trattato. Ma è stato comunque posato nelle risposte”.

SPORTEVAI | 06-07-2021 07:54