Juve scatenata: 3 colpi in canna, ma per i tifosi uno non s'ha da fare

06-07-2022 21:40

È una Juventus scatenata quella che si appresta a dare un’accelerata forse decisiva a tre trattative contemporaneamente. Come rivelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, infatti, in questi ultimi minuti la dirigenza bianconera si starebbe incontrando con gli agenti di Nicolò Zaniolo, Alvaro Morata e Kalidou Koulibaly. Sui social, i tifosi esultano, ma un’operazione sembra non convince proprio tutti.

Juve, tutto parte dall’addio di De Ligt

Un tris da capogiro capace di rendere ancora più faraonica la campagna acquisti della Vecchia Signora, dopo gli accordi raggiunti con Paul Pogba e Angel Di Maria. La decisione di dare una sferzata decisiva arriva, con molta probabilità, dalla sempre più vicina cessione di Matthijs de Ligt, conteso tra Chelsea e Bayern Monaco. I soldi guadagnati dalla cessione dell’olandese saranno, dunque con molta probabilità, reinvestiti subito.

Juve, un tris da capogiro

Koulibaly è l’obiettivo numero uno del calciomercato dei bianconeri che, nonostante le dichiarazioni di chiusura dello stesso centrale del Napoli, vuole provare fino all’ultimo a convincerlo. Discorso diverso per Zaniolo, sempre più distante da Roma e pronto a cambiare aria dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, con il gol in finale di Conference League a non mutare il bilancio finale. Morata, infine, che solo pochi giorni fa aveva affidato ai social il suo messaggio di addio al bianconero, torna fortemente in lizza.

Juve, i tifosi bocciano il ritorno di Morata

La reazione social alla rivelazione di Di Marzio non può essere positiva, ma in molti si sbilanciano e rivelano di non vedere di un buon occhio il ritorno in bianconero dell’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. Qualcuno scrive: “No no no Morata, cavolo!” e ancora: “Voglio bene a Morata, ma bisogna guardare avanti“, “Basta Morata porco chi so io”, “Basta Morataaaa“, “Ma come Morata? Oh cancella immediatamente”, “Spero smentisca il ritorno di Morata”, “Hai rotto 3/4 +1 di bonus, Morata”.

