Juve: Si aspetta l'ultima bella notizia ma non è Nandez, web in tilt

Era il 22 gennaio scorso, praticamente poco più di una settimana fa. Vigilia di Milan-Juventus quando Allegri, per l’ennesima volta, disse la sua sul mercato: “Ramsey si è negativizzato da poco ma comunque è un giocatore in uscita. Per quanto riguarda il mercato la rosa è questa e rimarrà questa, l’ho già detto altre volte. Per Arthur non scordiamoci che veniva da sei mesi di inattività, ora sta facendo delle buone prestazioni. Il giocatore Arthur non si discute, è un nazionale brasiliano. Ha delle caratteristiche precise, devi mettergli alcuni giocatori affianco”. In pratica chiusura totale su nuovi arrivi e l’unica certezza sarebbe stata la cessione di Ramsey. Mai parole furono meno profetiche.

La Juventus sul mercato ha fatto il contrario di quanto detto da Allegri

In pochi giorni infatti la Juventus ha combinato di tutto, altro che la rosa resta questa: acquisti e partenze ma paradossalmente a rimanere in bianconero è stato proprio l’unico che doveva partire, ovvero Ramsey,

Sono arrivati Vlahovic, Zakaria, è stato acquistato Gatti e forse arriverà anche Nandez mentre hanno salutato Bentancur e Kulusevski. Ma Ramsey al momento continua a rimanere a busta paga.

I tifosi sperano nella cessione last-minute di Ramsey

Nella notte forse si è mosso qualcosa e ora c’è un po’ più di ottimismo sull’addio del gallese, che finora aveva rifiutato tutte le destinazioni. Sui social i tifosi aspettano l’ultimo regalo. Ancor prima di un nuovo acquisto come Nandez la speranza è vedere lontano Ramsey: “se vendiamo Ramsey giuro che vado in giro a suonare il clacson come se avessimo vinto la Champions” o anche: “Pronto a festeggiare come per l’arrivo di Vlahovic” oppure: “sono a 30 min dalla continassa posso accompagnare io Ramsey a caselle e gli pago pure la colazione”.

Su twitter spopola l’hashtag #Ramseyout

In poche ore l’hashtag #Ramseyout entra in tendenza al primo posto su twitter: “Se ci sarà RamseyOut stappo quella buona” e ancora: “Se ci sarà #Ramseyout mercato da 10, se rimane mercato da 9” e poi: “Poche ore di tempo affinché la Juventus si liberi della zavorra Ramseyout io ci credo e preghiamo”

Qualche scettico c’è: “ci crederò solo quando lo vedrò giocare la prima partita con la nuova squadra” o anche: “sei una vergogna per tutti i calciatori che amano davvero giocare a calcio. Sei un parassita. Se ti è rimasto un minimo di dignità TE NE DEVI ANNÀ”.

Infine la chiosa sarcastica dopo i tanti problemi fisici avuti dal gallese: “E quando lo vendiamo Ramsey, come potrà mai superare le visite mediche??”

