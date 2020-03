Juve, tweet di Varriale scatena i tifosi: non stai bene

Arrivata nella serata di ieri come un fulmine a ciel sereno, o poco nuvoloso, la notizia di questo week end è sicuramente l’annuncio da parte della Juventus di aver trovato l’accordo con i giocatori per il taglio di 4 mensilità degli stipendi visto lo stop ai campionati. Social scatenati quindi nel commentare il comunicato della Vecchia Signora. Anche i giornalisti come Enrico Varriale che non è stato risparmiato dalla gogna dei commenti.

La Juve ci dà un taglio

Come risaputo oramai la Juventus ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i calciatori e l’allenatore Maurizio Sarri per la riduzione degli ingaggi. La cifra che verrà risparmiata dalla società campione d’Italia è pari all’importo delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Si tratta di una cifra vicina ai 90 milioni, ovvero quasi un terzo del monte ingaggi complessivo del club presieduto da Andrea Agnelli.

Il tweet di Varriale

Il giornalista di Rai Sport, non sempre foriero di complimenti alla Vecchia Signora nei suoi post e tweet sui social ha così commentato su Twitter la notizia: “Un atto di grande responsabilità quello dei giocatori e dell’ allenatore di

@juventusfc che dimostrano di comprendere la gravità del momento, anche per il sistema Calcio. L’auspicio è che altri loro colleghi possano imitarli. Complimenti!”

Tifosi scatenati

Come si suol dire “l’occasione fa l’uomo ladro” e non potrebbe essere altrimenti nei panni di tanti tifosi juventini che hanno preso a pretesto questo tweet di Varriale per protestare contro il giornalista che in passato è stato sempre a sottolineare in maniera critica episodi, arbitrali e non, legati alla Juventus sempre, a dire dei tifosi, con accezione negativa.

“La Juve è sempre di un’altra categoria“, ecco allora che i commenti sono stati di un certo tenore di rivalsa: “Questa volta non sapendo cosa dire fa un complimento alla Juve wow c’è una speranza nel dopo virus”; “È stata dura dover scrivere questo tweet eh, alias?”; “sicuro di stare bene?” si chiedono in molti in maniera un po’ allusiva in tempo di Covid-19.

I neutrali. Ma ci sono anche i commenti non per forza sfottenti verso il giornalista campano: “Rivali nel calcio sempre, ma queste cose sono da applaudire non resta che dire bravi a tutti juve, spero che il Napoli la mia squadra e tutte le altre seguono l’ esempio”; “Un messaggio degno per la sua carica ed è giusto fare i complimenti.Applaudire

Questo è il modo qualitativo di fare informazione è dare l’esempio!”

Satira e ironia. E oltre ai tanti complimenti per l’obiettività l’ironia la fa da padrona: “mi tocca fare i complimenti a varriale, non ero preparato a questo, però li merita”; “Vado a spargere il sale, nevicherà a breve”; “Questo tweet lo conservo e lo giro…sinceramente non me l’aspettavo…c’è sempre una prima volta”.

29-03-2020