Juve, ufficiale il rinnovo di Barbieri. E non solo per la Next Gen

22-12-2022 12:09

Tommaso Barbieri ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al prossimo 30 giugno 2026. Lo ha comunicato attraverso i propri canali il club bianconero, che ha portato il terzino destro classe 2002 ex Novara a seguire la prima squadra in questi allenamenti invernali. Contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, nella partita vinta 2-0, Barbieri è stato uno degli elementi migliori di Massimiliano Allegri e in generale.

In questa stagione, Barbieri è stato un pilastro della Juventus Next Gen di Serie C girone A, squadra che ha risentito parecchio – inevitabilmente – in questi giorni, il fatto di aver prestato tanti giocatori alla prima squadra. Tra cui anche Samuel Iling-Junior. Non a caso, nelle ultime due partite, contro Virtus Verona e Arzignano Valchiampo, sono arrivate altrettante sconfitte. Per i bianconeri di mister Brambilla, ora, venerdì 23 dicembre alle 12,30, la sfida esterna al Trento.