Juve: ufficiale Ronaldo al Manchester United, tutte le cifre

Con una nota ufficiale, la Juventus rende nota la cessione a titolo definitivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Nello scorso week-end, il campione portoghese ha sostenuto a Lisbona le visite mediche di rito per i Red Devils e, dopo l’ottenimento del visto per sbarcare in Inghilterra, firmerà un contratto biennale.

Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero che rende noti anche i termini economici dell’operazione.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

OMNISPORT | 31-08-2021 09:06