Juventus: 18 milioni più 20 di bonus per Rovella

Giornata intensa quella di ieri tra Juventus e Genoa visto il triplice scambio di giocatori. Entrambe le società hanno depositato in Lega i rispettivi contratti: Rovella (alla Juventus) e Portanova e Petrelli (al Genoa). Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus che spiega cifre e accordi nel dettaglio: ecco il testo completo:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Genoa Cricket and Football Club i seguenti accordi: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Rovella a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di acquisto potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 20 milioni nel corso della durata contrattuale. Il contratto prevede anche la contestuale cessione a titolo temporaneo al Genoa, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2024; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manolo Portanova a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 5 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 9,6 milioni; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Petrelli a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 5,3 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,6 milioni”.

Triplice affare concluso, ma Rovella non vestirà ancora la maglia bianconera visto che ha sottoscritto un nuovo prestito al Grifone fino a giugno del 2022. Tutti e tre i giocatori giocheranno quindi nel Genoa.

OMNISPORT | 29-01-2021 10:06