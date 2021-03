Juventus a - 10: durissime critiche di Arrigo Sacchi

La Juventus a – 10 dall’Inter , dopo anni di dominio, fa impressione e gli addetti ai lavori stanno cercando di individuare le cause delle difficoltà dei bianconeri . Tra questi uno dei più severi è Arrigo Sacchi , che sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha scritto una disamina spietata su quanto sta succedendo alla Continassa , mettendo nel mirino i senatori.

“La Juve è stata prima di tutto una squadra che ha voluto vincere in qualsiasi modo, affidandosi a lottatori con forte personalità e ad alcuni fuoriclasse che capaci di risolvere ogni situazione. Francamente oggi è difficile dare un giudizio sul gioco: anche i giovani arrivati in estate mi sembrano un po’ confusi , mi sa che hanno trovato un gruppo che sta tradendo la storia del glorioso club”.

“Se i bianconeri non ritroveranno una motivazione eccellente sarà dura per Pirlo , così come lo sarebbe per qualsiasi altro allenatore: d’altronde, nove anni di dominio richiedono uno sforzo mentale e professionale che potrebbe anche giustificare comportamenti più soft. Il tempo lo dirà”.

Dopo la partita contro il Porto , l’ex ct della Nazionale era stato molto duro nei confronti dei bianconeri: “Una Juventus shock per 80 minuti riesce in parte a rimediare all’82’ grazie a un provvidenziale gol di Chiesa. Prima non c’era stata traccia dei bianconeri, che hanno regalato agli avversari una rete dopo il primo minuto e si sono ripetuti all’inizio del secondo tempo. Gli uomini di Pirlo hanno dato l’impressione di un team impreparato motivazionalmente e che partecipasse più ad una amichevole che a un incontro di Champions League. È stata una serata decisamente da dimenticare”.

“Gli juventini se vorranno passare il turno dovranno entrare in campo con undici giocatori determinati e collegati tra loro non solo dalla qualità individuale ma da un’idea di gioco comune che gli consentirebbe di alimentare le potenzialità dei propri campioni. I bianconeri hanno tutto per qualificarsi ma si ricordino che il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali e non il contrario. Negli ultimi 10 minuti gli juventini hanno compiuto alcune ripartenze che hanno evidenziato una chiara differenza di valori in campo”.

OMNISPORT | 05-03-2021 11:21