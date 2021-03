Juventus, Pirlo ritrova la difesa ma perde un altro centrocampista

Buone e cattive notizie per Andrea Pirlo, proprio nel weekend in cui la sua Juventus entra nella fase più calda della stagione: sabato i bianconeri sono costretti a vincere con la Lazio per non staccarsi dall‘Inter, e la prossima settimana si giocheranno la Champions League contro il Porto all’Allianz Stadium (dovranno rimontare la sconfitta per 2-1 dell’andata).

La nuova emergenza arriva a centrocampo: Rodrigo Bentancur sarà costretto a saltare le due sfide a causa della positività al Coronavirus. “La Juventus Football Club comunica che, durante i test effettuati dal protocollo in vigore, Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Covid 19. Il calciatore è isolato e non presenta sintomi. Il club resta in contatto con le autorità sanitarie per attuare i protocolli che consentono la formazione e l’attività agonistica della squadra”, è la nota della società torinese.

Perso l’uruguaiano, Pirlo spera invece di recuperare il brasiliano Arthur, che dopo le cure conservative delle ultime settimane è tornato a correre sul campo: potrebbe essere lui l’arma in più contro i Dragoni in Champions League. Ma l’impiego del verdeoro è tutt’altro che certo.

In attacco restano incerte le condizioni di Paulo Dybala, che potrebbe non farcela con il Porto, mentre Alvaro Morata è ormai pienamente recuperato dal virus che l’ha debilitato nelle scorse settimane.

Arrivano buone notizie dalla difesa: Cuadrado è pronto al rientro contro la Lazio, e anche uno tra Bonucci e De Ligt potrebbe già giocare con i biancocelesti. Da valutare invece le condizioni di Chiellini, che potrebbe farcela a rientrare per il Porto.

