Juventus, Paratici: "A Pirlo la pressione piace"

Ai microfoni di Sky Sport, il Chief Officier Fabio Paratici ha parlato della situazione non facile della Juventus: “Purtroppo agli occhi di chi non è di calcio conta solo vincere. Il risultato per noi conta ma per raggiungerlo bisogna fare tante cose, lavorare bene, avere una rosa competitiva. Anche stasera cercheremo di giocare al massimo e di vincere”.

Pirlo è finito nel mirino di alcuni tifosi: ”I cicli durano 3-4 anni, noi abbiamo cambiato tre volte e abbiamo sempre vinto, penso sia un merito per la nostra gestione abbiamo intrapreso una nuova linea e siamo convinti della via intrapresa e dei risultati che darà. Pirlo lo conosciamo bene, la pressione a lui piace come a tutti noi che abbiamo fatto calcio. Credo che questo sia il suo stato d’animo, ci gode. La squadra cerca di aver una linea di gioco che portiamo avanti e di cui siamo convinti. Le assenze non sono un alibi che utilizziamo, abbiamo una rosa che può supplire alle assenze, anche se quando hai 6/7 giocatori di un certo peso fuori sono assenza che pensano perché mancano anche i ricambi”.

OMNISPORT | 02-03-2021 21:12