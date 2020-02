Juventus, a rischio licenziamento anche Paratici: il retroscena

Possibile rivoluzione in arrivo in casa Juventus se la stagione dovesse concludersi senza titoli. Secondo quanto riportato da La Stampa, a rischio licenziamento non ci sarebbe solo Maurizio Sarri, ma anche Fabio Paratici, in scadenza di contratto nel 2021.

Il direttore sportivo bianconero è sotto osservazione dopo la campagna acquisti estiva, che secondo il quotidiano torinese non sarebbe stata ritenuta soddisfacente dal presidente Agnelli. Il monte ingaggi fortemente appesantito non ha portato ai risultati sperati e il ds ha deluso anche sul fronte cessioni.

Paratici, riferisce sempre la Stampa, sarebbe corteggiato dalla Roma, che punterebbe forte su di lui per rilanciare la squadra nell'ottica del nuovo corso societario con Dan Friedkin come nuovo proprietario.

Ogni discorso è in ogni caso rinviato a fine stagione. Agnelli nei giorni scorsi ha incontrato sia Sarri, sia Paratici per dare un segnale di compattezza a tutto l'ambiente, un patto per rimettere sui binari giusti la squadra in vista della seconda parte della stagione: la prima prova si avrà subito giovedì, in occasione della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 13:18