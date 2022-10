Juventus: affaticamento per Vlahovic

27-10-2022 15:50

Per Sky sport, la seduta di allenamento odierna della Juventus ha confermato la presenza di un piccolo affaticamento agli adduttori per Dusan Vlahovic, anche se non dovrebbe trattarsi di niente di grave e la sua presenza per la sfida col Lecce non sembra essere in dubbio.

L’allenatore Massimiliano Allegri potrebbe comunque decidere di farlo partire dalla panchina, con Arek Milik che a prescindere è destinato a tornare a vestire la maglia da titolare.

Nessun problema invece per Alex Sandro che a Lisbona era partito come riserva a causa di un fastidio fisico ora risolto.