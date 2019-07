Juventus, affondo decisivo per Federico Chiesa

La Juventus torna a farsi sotto per Federico Chiesa, ed è sempre più ottimista. Il gioiello della Fiorentina è l'obiettivo prioritario, forse l'unico, per rinforzare l'attacco a disposizione di Maurizio Sarri.

I bianconeri hanno da tempo un'intesa con il giocatore, che da mesi è sempre più orientato ad andarsene, ma l'affare è stato bloccato dopo il repentino cambio di proprietà, dalla famiglia Della Valle all'imprenditore italostatunitense Rocco Commisso che ha più volte ribadito di non voler cedere il figlio d'arte.

Ma per la Vecchia Signora c'è uno spiraglio: Commisso e la nuova proprietà dei gigliati vogliono che sia lo stesso giocatore e il suo entourage ad esporsi in prima persona ai tifosi, chiedendo a chiare lettere la cessione alla Juventus. Fino a quando il giocatore non compirà questo passo la posizione dei toscani resterà inamovibile, riporta calciomercato.it.

Nel caso la trattativa si sbloccasse, la Juventus si troverebbe davanti ad altri due scogli: in primis la richiesta della Fiorentina, che vuole 70 milioni di euro per il giocatore, con la possibilità di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare parzialmente la parte cash.

Il secondo ostacolo è la cessione di Gonzalo Higuain: con l'arrivo di Chiesa l'attacco bianconero sarebbe sempre più affollato, e un trasferimento del Pipita, che Sarri vede come riserva di Ronaldo, servirebbe proprio a finanziare almeno in parte il colpo dalla Fiorentina. Ma il giocatore ha più volte ribadito di voler continuare a Torino ed è freddo di fronte all'offerta della Roma, interessata all'argentino in caso di un addio di Dzeko.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 13:53