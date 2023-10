Juventus, Agnelli non si arrende: ricorso al Coni contro l’inibizione per la manovra stipendi

L’ex presidente bianconero punta ad annullare la sentenza di condanna a 10 mesi di squalifica e 40mila euro di multa pronunciata dalla Corte Federale d’Appello della Figc

06-10-2023 18:05

Continua la battaglia di Andrea Agnelli per vedere cancellata la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dalla Corte Federale d’Appello della Figc per il caso della manovra stipendi: l’ex presidente della Juventus ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per cancellare l’inibizione di 10 mesi e la multa con cui è stato punito.

Juventus, Agnelli fa ricorso al Coni sulla manovra stipendi

Continua la battaglia legale di Andrea Agnelli contro gli organi della giustizia sportiva in merito alle sentenze di condanna per gli illeciti compiuti da presidente della Juventus. L’ex massimo dirigente bianconero ha infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per la cancellazione della sentenza di condanna a 10 mesi di inibizione pronunciata dalla Corte Federale d’Appello della Figc in merito alla cosiddetta manovra stipendi.

Agnelli, la pena ridotta dalla Figc per l’attenuante Covid

A differenza della Juventus, che per il caso in oggetto ha scelto il patteggiamento, Agnelli aveva scelto di andare in giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello, venendo così condannato all’inibizione di 16 mesi e a una ammenda di 60mila euro. Successivamente la stessa Corte Federale aveva ridotto la pena, portando l’inibizione a 10 mesi e la multa a 40mila euro, con motivazioni che avevano fatto discutere: tra le attenuanti all’illecito di Agnelli è stato infatti considerato che l’allora presidente della Juventus aveva agito in un contesto di crisi causato dalla pandemia di Coronavirus.

Juventus, Agnelli e la cancellazione della condanna

Agnelli, però, vuole la cancellazione totale della sentenza di condanna. Ecco dunque il nuovo ricorso, con il quale l’ex presidente della Juventus chiede di annullare la sentenza della Corte Federale d’Appello.