Juventus al mondiale per club dopo il ko del Napoli: l’annuncio ufficiale dei bianconeri e della Fifa

La Juventus si qualifica al Mondiale per club dopo l’eliminazione dalla Champions League del Napoli: la società bianconera lo annuncia sui social e arriva anche il tweet della Fifa

12-03-2024 23:48

La Juventus parteciperà al Mondiale per club organizzato dalla Fifa e in programma nel 2025 e lo annuncia sui social qualche minuto dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League per mano del Barcellona. A distanza di qualche minuto arriva anche il tweet della Fifa che certifica la partecipazione dei bianconeri alla competizione.

Juventus, l’annuncio del club sui social

Non è passato neanche qualche minuto dalla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli che arriva immediato il tweet della Juventus sui social nel quale annuncia la partecipazione alla prossima edizione del Mondiale per club che si annuncia come un format destinato a risultare fondamentale anche per le casse delle società che vi prendono parte.

“E’ ufficiale – si legge sul sito della Vecchia Signora – la Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club Fifa 2025 in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Una competizione che permetterà ai bianconeri di scendere in campo e competere contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo”.

Il tweet della Fifa

Anche la Fifa non ha perso tempo ad annunciare la partecipazione della Juventus alla manifestazione del 2025 e a distanza di qualche minuto dalla fine della gara del Napoli, arriva il tweet: “Congratulazioni alla Juventus per la qualificazione al Mondiale per club 2025. Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Juventus si è assicurata uno dei posti grazie al ranking europeo e diventa il decimo team europeo a centrare la qualificazione al torneo”.

E sulla pagina personale del presidente della Fifa, Gianni Infantino, sono arrivate anche le congratulazioni e un video del numero uno del calcio mondiale.

Gioia Juventus e rabbia Napoli

Sui social ovviamente esplode la felicità dei tifosi bianconeri che volevano fortemente questo traguardo: “Un bel regalo calcistico. Spiace per chi cerca scorciatoie con ricorsi senza alcuna base logica oltre che giuridica: il merito sportivo ha ancora una certe validità”, commenta Nicole che lancia una frecciata al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Tra i tifosi del Napoli c’è ovviamente tanta amarezza per non aver superato il turno in Champions League ma c’è anche la rabbia contro il presidente De Laurentiis, considerato come il colpevole principale di una stagione che fino a questo momento è stata disastrosa.