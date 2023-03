Il tecnico della Juventus Max Allegri ha mandato un messaggio chiaro a Pogba e a Vlahovic, Dejan Stankovic invece ha criticato l'arbitro per il gol di Rabiot.

12-03-2023 23:36

La Juventus ha sofferto più del previsto contro la Sampdoria, facendosi riprendere sul 2-0 nel giro di meno di 2′ nel primo tempo. Nella ripresa però, i bianconeri hanno trionfato col punteggio finale di 4-2, riuscendo a chiudere i conti solo nei minuti di recupero. Al termine del match, il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Juventus, le parole di Allegri

Queste le considerazioni di Allegri sul match: “Credo che bisogna migliorare la gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare in campo aperto. Non bisogna subire ma andare in contropiede e chiudere gli spazi. Quelli più vecchi in difesa dovevano prendere per le orecchie i più giovani e rimetterli nelle posizioni”.

Juventus, Allegri avvisa Pogba e Vlahovic

Allegri ha elogiato il protagonista del match Rabiot: “Adrien è un giocatore bello da veder giocare, ha un motore diverso dagli altri. Oggi la mia previsione era di fargli fare 60 minuti e poi di far entrare Pogba“. Quest’ultimo non convocato, come ha spiegato il tecnico prima del match: “Stamattina mentre calciava le punizione ha sentito un fastidio all’adduttore, domani vedremo l’entità sul danno, l’altro giorno si era allenato bene. Lo aspettiamo, è un’annata così, bisogna essere bravi a rialzarsi“.

Continua il momento negativo di Vlahovic, protagonista in negativo dopo il rigore sbagliato. Allegri però lo ha rincuorato: “Dusan ha fatto un’ottima partita, deve stare sereno. Deve rimanere calmo, lui ogni tanto va fuori giri come gestione delle energie. Quando sarà meno frettoloso e più cattivo nell’attaccare la porta arriverà anche il gol. Stasera ha giocato meglio tecnicamente. Non scordiamoci che è un anno che è alla Juventus, ha fatto bene, sta facendo bene”.

Allegri sulla penalizzazione

Allegri ha concluso parlando della penalizzazione: “Non diciamo niente perché a questo ci pensa la società. Io, ripeto, quando c’è stata la sentenza noi abbiamo avuto una reazione con l’Atalanta, pensavamo di aver risolto tutto e siamo caduti. Quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Ora siamo momentaneamente secondi per quanto fatto dai ragazzi sul campo. Noi dobbiamo lavorare per questo”, ha concluso al termine di Juventus-Sampdoria.

Sampdoria, Stankovic furioso

Furioso invece per l’arbitraggio il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, soprattutto per la seconda rete di Adrien Rabiot che ha permesso alla Juventus di tornare avanti: “Quel gol è braccio netto di Rabiot, situazione molto chiara – dice il tecnico blucerchiato -. Ci siamo trattenuti, ma ragazzi qui non c’è nessuno stupido“.