Il centrocampista francese non convocato neanche per la gara di questa sera con la Sampdoria

12-03-2023 15:30

Non c’è fine al peggio per Paul Pogba. Il centrocampista, che era stato escluso dalla gara di Europa League di giovedì scorso contro il Friburgo per aver fatto tardi a raggiungere il ritiro, doveva essere l’arma in più di Allegri per la partita di stasera con la Sampdoria. Molti lo davano addirittura come titolare ma anche stavolta l’ex Manchester United vedrà la partita dalla tribuna. Un affaticamento muscolare lo ha messo ko, Pogba è stato escluso in extremis dalla lista dei convocati.

Juventus, Pogba ieri stava bene per Allegri

Allegri giovedì sera aveva scherzato su Pogba dopo la punizione (“è venuto in orario per vedere la partita col Friburgo”) e ieri aveva assicurato che il giocatore era a disposizione. Oggi il dietrofront e per i tifosi è la goccia che fa traboccare il vaso.

Juventus, la rabbia dei tifosi si riversa su Pogba

Fioccano i commenti: “Incredibile cosa sta succedendo in quest’anno tra la Juventus e Paul Pogba: un acquisto fin qui che è un flop totale, a cui è stata anche lasciata una libertà di scelta che ha danneggiato la squadra e il club a livello di immagine” e poi: “Ultim’ora: Paul Pogba non sarà convocato per la partita contro la Sampdoria, per un affaticamento muscolare che si è verificato ieri sera, quando è corso a prendere la carta segreta portata dal corriere di Amazon direttamente alla Continassa”

C’è chi scrive: “Pogba ormai è un caso alla Juventus ma “non può piovere per sempre” a Torino e dintorni. Dalla Francia, ruomors insistenti, parlano di un possibile scambio tra il Polpo e Verratti” e anche: “Pogba è la cartina di tornasole di una stagione costruita male e gestita peggio. La dirigenza è stata azzerata e questo è un enorme passo avanti. Ora bisogna silurare #AllegriOUT e tutto lo staff medico ed atletico”

Infine la chiosa: “Pogba in un anno ha fatto peggio di Ramsey in 3, che se non altro al Nizza sta giocando come non mai negli ultimi anni (e forse non aveva tutti i torti a lamentarsi dei metodi”.