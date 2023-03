Allegri attendeva di conoscere le condizioni del francese per schierarlo nella partita col Friburgo, ma ieri sera il giocatore s’è presentato in ritardo in ritiro: tifosi infuriati

09-03-2023 13:50

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Scoppia un nuovo caso Pogba in casa Juventus. Le condizioni fisiche del centrocampista in vista della partita dei bianconeri col Friburgo in Europa League sono passate in secondo piano: il francese è infatti stato escluso dalle convocazioni per la gara di stasera per motivi disciplinari.

Juventus, Allegri tradito da Pogba

Nella conferenza stampa di ieri Massimiliano Allegri aveva dichiarato di attendere la giornata di oggi per decidere se puntare o meno su Paul Pogba per la partita di stasera della Juventus contro il Friburgo, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. “Ha fatto un buon allenamento, vedremo domattina se sarà a disposizione”, aveva dichiarato ieri il tecnico a proposito del francese.

Le condizioni fisiche del giocatore, però, sono passate oggi in secondo piano. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Pogba è stato escluso dai convocati per ragioni disciplinari.

Pogba in ritardo al ritiro della Juventus

L’esclusione di Pogba da Juventus-Friburgo per motivi disciplinari è ovviamente una notizia clamorosa: Allegri, la squadra, la società e i tifosi attendevano da tempo di poter puntare sul francese, in cerca della forma migliore dopo il lungo infortunio. Oggi, invece, l’amara sorpresa, dovuta a un comportamento poco professionale del giocatore: ieri sera, infatti, Pogba si sarebbe presentato in ritardo nel ritiro pre-gara della Juventus. Infuriato col centrocampista, Allegri avrebbe deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la partita col Friburgo.

Juventus, tifosi infuriati con Pogba

Il comportamento di Pogba e l’esclusione forzata dalla partita di Europa League hanno ovviamente mandato su tutte le furie i tifosi della Juventus. “Rispeditelo in Inghilterra e anche subito”, il commento su Twitter di Gianluca, uno dei più teneri nei confronti del francese. “Altro che Pogback, questo è diventato una barzelletta”, aggiunge Rospo.

“Andiamo bene. Questo è disponibile dopo una vita e fa ritardo…”, scrive Riccardo. “8 milioni l’anno: praticamente è venuto a farsi le ferie da nababbo in Italia. Complimenti a lui e a chi l’ha preso”, il commento di Anto.