Nella conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League il tecnico non ha concesso indizi sulla formazione titolare: Di Maria l’eccezione

08-03-2023 15:20

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Angel Di Maria e altri dieci: da quanto dichiarato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa sarà questa la Juventus che domani affronterà il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico non regala indizi sulla formazione al collega tedesco Streich, l’unica eccezione riguarda l’argentino: “Giocherà titolare”.

Juventus-Friburgo, Allegri fa melina sulla formazione

L’Europa League rappresenta una competizione di fondamentale importanza per la Juventus, che vincendo la competizione potrebbe prendere una scorciatoia per la qualificazione alla prossima Champions League (penalizzazioni Uefa permettendo). Massimiliano Allegri lo sa e gioca di melina nella conferenza stampa che precede l’andata degli ottavi di finale contro il Friburgo, in programma domani all’Allianz Stadium.

Pochissimi, quasi nulli, gli indizi di formazione da parte del tecnico bianconero per non dare vantaggi al collega tedesco Streich. “Di formazione non ho ancora deciso – le sue parole – , stamattina avevo ancora acciaccati. Devo anche prendere in considerazione che domenica abbiamo un’altra partita e avremo Kean squalificato. Davanti devo gestire al meglio le forze”.

Juventus-Friburgo, Di Maria titolare l’unica certezza

L’obiettivo della Juventus, chiarisce Allegri, è vincere. “L’atteggiamento sarà propositivo perché domani dobbiamo porre le basi per far sì che al ritorno saremo in vantaggio. Il Friburgo è forte fisicamente, è quinta nel campionato tedesco e imbattuta nel girone di Europa League. Dobbiamo tornare a vincere in casa perché nelle partite di Champions e nella prima di Europa League abbiamo fatto solo una vittoria”.

L’unica certezza per la Juventus che scenderà in campo è legata ad Angel Di Maria, alla quarta gara da titolare di fila. “Le partite si vincono di squadra, Angel è straordinario e con la palla è diverso dagli altri – ha spiegato Allegri -. Sta bene fisicamente, domani partirà titolare. A partita in corso vedremo poi se riuscirà a portarla in fondo o meno”.

Con Di Maria trequartista e la necessità di ruotare gli attaccanti, Allegri potrebbe anche proporre Chiesa di punta. “L’anno scorso abbiamo giocato con Chiesa centravanti – ha detto Allegri -. È un giocatore di altissimo livello tecnicamente: lo considero un attaccante, quindi può giocare anche centravanti come successo l’anno scorso. Ha tutte le caratteristiche per ricoprire tutti e tre i ruoli davanti”.

Juventus-Friburgo, Allegri non si sbilancia su Pogba e Bonucci

Allegri non si sbilancia invece su due giocatori in crescita. “Pogba Ieri ha fatto un buon allenamento, stamattina ha fatto un po’ di differenziato e vedremo domattina se sarà a disposizione”, ha detto l’allenatore della Juventus del francese. Quanto a Bonucci, “Sta meglio, domenica ha giocato 45 minuti anzi 55. Sono contento della prestazione che ha fatto. Per domani dipenderà da Alex Sandro se sarà recuperato o meno, poi deciderò”.

Infine cioccolatini per Vlahovic e Kean. “Di lui sono contento, nelle ultime partite ha fatto bene a livello tecnico. Giocare alla Juve e fare il centravanti titolare ha responsabilità diverse. Sta crescendo, come tutti i giocatori ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri meno bene. Gli attaccanti vengono valutati per i gol fatti. Magari domani farà uno/due gol, e domani dopo la partita verrà visto tutto in modo diverso da parte esterna. Da parte mia, invece, i giocatori devono lavorare tutti i giorni per migliorare. Kean? Gli errori li fanno tutti, lui lo ha commesso e ha pagato. Da questo errore uscirà più maturo”.