Dopo l’espulsione in Roma-Juventus arriva la notizia del riscatto da parte dei bianconeri di Moise Kean dall’Everton per 35 milioni di euro: esplode la rabbia dei tifosi

08-03-2023 10:13

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una notizia che arriva come un fulmine al cielo sereno e forse nel momento peggiore possibile. Mentre la Juventus si interroga sulle mosse da fare per l’attacco in vista della prossima stagione, il Corriere dello Sport rivela che i bianconeri hanno già riscattato Moise Kean per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro che finiranno all’Everton.

Moise Kean: il riscatto è già avvenuto

L’attacco della Juventus è finito nel mirino dopo la gara con la Roma. I bianconeri, autori di una buona gara a Torino, non sono riusciti a concretizzare una grande mole di lavoro con l’attacco apparso troppo spuntato. E a complicare le cose ci ha pensato anche l’espulsione di Kean, per un fallo di reazione su Mancini dopo essere entrato in campo da poco meno di un minuto. Ora il Corriere dello Sport rivela che la Juventus ha già esercitato il riscatto del giocatore e si prepara a versare 35 milioni di euro all’Everton.

Allegri deve puntare sul talento italiano

La Juventus ha investito molto su Moise Kean, anche se dal suo ritorno a Torino è stato spesso al centro delle critiche dei tifosi. Nel corso della stagione l’attaccante ha però dimostrato di avere doti importanti aiutando la Juve a conquistare punti pesanti nel corso della stagione ma l’espulsione contro la Roma, testimonia di un processo di crescita ancora tutto da completare.

Il riscatto dall’Everton mette di fronte Allegri all’obbligo di riuscire a sfruttare al meglio le sue doti in questo finale di stagione a cominciare dall’Europa League.

Moise Kean: il riscatto scatena la bufera social

La notizia del riscatto di Moise Kean è in realtà una “non notizia”. L’accordo tra Juventus e Everton prevedeva un riscatto obbligatorio del giocatore e per questo sui social si scatena la polemica: “Il tempismo con il quale si pubblicano notizie sul riscatto di Kean è fatto ad arte per infierire su di lui. Sapevamo da due anni che sarebbe stato riscatto obbligatorio. Farlo uscire in questi giorni è fatto ad arte per metterlo alla gogna mediatica”.

Ma c’è anche chi è molto negativo nei confronti del club: “Questo è l’unico motivo serio per cui meriteremmo una pena afflittiva”, scrive Marco. Mentre Riccardo si limita a commentare: “Mossa sciagurata”.