Lavori in corso in casa bianconera per il prolungamento del Fideo. I margini ci sono tutti

06-03-2023 17:00

Lavori in coro in casa Juventus per la permanenza in bianconero di Angel Di Maria, accordatosi per un solo anno col club bianconero a inizio stagione. Il nuovo direttore dell’area sport Francesco Calvo, nelle interviste rilasciate sia a Dazn che a Sky Sport prima della partita contro la Roma, ha fatto intendere che gli spiragli per trattenere il campione del mondo anche dopo il termine della stagione in corso, ci sono e si viaggia seguendo la loro luce riflessa.

Juve, Di Maria: il Rosario Central può attendere

Calvo, in questo senso, ha precisato:

“Rinnovo Di Maria? Angel è un leader tecnico e dello spogliatoio. È un giocatore importante e noi i giocatori importanti li vogliamo tenere. La dimostrazione di quanto sto dicendo è il rinnovo di Danilo. Con Di Maria stiamo parlando: tempo al tempo, le negoziazioni alla Juventus le facciamo a luci spente. Devo dire che siamo fiduciosi”.

Insomma, una bella iniezione di fiducia considerando che, solamente fino a qualche settimana fa, il prolungamento contrattuale dell’argentino, era visto quasi come una chimere, vuoi per l’inizio non eclatante in maglia bianconera, vuoi per la “distrazione Mondiale”, alla fine vinto proprio dall’Albiceleste.

Di Maria può prolungare: Calvo punta sui vantaggi del decreto crescita

Non è mai stato un mistero, in questo senso, che Di Maria considerasse la Juventus come un club transitorio per la sua carriera – dopo la lunga esperienza col PSG (e prima ancora, andando a ritroso nel tempo con le maglie di Manchester United e Real Madrid) – prima di fare rientro in patria nel club che l’ha cresciuto, ovvero il club che l’ha cresciuto calcisticamente. Nelle parole di Calvo, poi, anche la possibilità di usufruire i vantaggi del decreto crescita (che sconta il lordo) in relazione ai rinnovi di giocatori già protagonisti del campionato italiano.