La prova del fischietto napoletano all'Olimpico analizzata ai raggi X dall'esperto della Domenica Sportiva Saccani

06-03-2023 09:49

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non era uno degli arbitri più graditi dalla Roma Fabio Maresca, designato da Rocchi per il big-match di ieri all’Olimpico tra Roma e Juventus ma stavolta né Mourinho – solitamente polemico con tutti o quasi gli arbitri – nè la società giallorossa avranno molto da dire dopo la sua prestazione nella gara che ha visto il successo dei padroni di casa per 1-0 con gol di Mancini.

Roma-Juventus, i precedenti di Maresca con le due squadre

I precedenti di Maresca con la Roma parlavano di 4 vittorie giallorosse, 5 pareggi e 3 sconfitte. Undici quelli con la Juventus, con 8 successi bianconeri, un pari e 2 ko. I rapporti tra il fischietto di Napoli e Mourinho non sono ottimi.

Lo scorso anno tantissime polemiche dopo il disastro in Roma-Milan.

“Sto zitto altrimenti mi squalificano, è mancato il rispetto”, queste le parole dello Special One a fine gara. Maresca scatenò tantissime proteste anche di Fonseca per un rigore non concesso contro il Sassuolo nel 2020.

Roma-Juventus, le perplessità di Marelli sulla presenza di Mourinho

In realtà lo Special One non avrebbe dovuto sedere sulla panchina ieri, viste le due giornate di squalifica dopo il rosso a Cremona, poi sospese dalla corte d’Appello. Una decisione che non è piaciuta a Luca Marelli.

L’esperto di DAZN dice:

“E’ una novità, non è mai successo che io mi ricordi una decisione di questo tipo da parte del Giudice Sportivo, che ha posto nel nulla una squalifica di due giornate per un allenatore espulso in campo. Non è stato riportato un testo, immagino Chinè o il suo sostituto abbiano ascoltato Mourinho, i suoi collaboratori, Piccinini e Serra. E’ emerso che le risposte di Serra non sono state precise, c’è stata difficoltà nell’acquisire la sua testimonianza e hanno fissato la decisione definitiva al 10 di marzo. Non si può sempre difendere tutto, qualcosa di strano è accaduto. Qualcosa non è andato per il verso giusto, la reazione di Mourinho mi ha colpito”.

Maresca in Roma-Juve è stato coadiuvato da Carbone e Lo Cicero come assistenti e da Ayroldi, in qualità di quarto ufficiale. Al VAR Aureliano con l’assistenza di Paganessi. .

Roma-Juventus, per Saccani ottima prova di Maresca

A giudicare l’operato di Maresca è Massimiliano Saccani. L’ex arbitro, moviolista della Domenica Sportiva, dice: