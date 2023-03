Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus

05-03-2023 23:39

Nel posticipo della domenica sera della venticinquesima giornata di Serie A, la Roma supera all’Olimpico la Juventus per 1-0, grazie alla rete di Gianluca Mancini al 53′. Nel finale, espulso Kean nella Juventus per un fallo di reazione sull’autore del gol che ha deciso l’incontro.

Roma-Juventus, Mourinho: “Partita di squadra”

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha commentato così la vittoria della sua squadra contro la Juventus: “Accetto ancora a fatica la partita di Cremona. Dobbiamo dare sempre tutto per portare a casa il risultato. Sono felice per la vittoria, ma non ho ancora metabolizzato la sconfitta di Cremona. La Roma ha vinto perché i giocatori hanno dato il 100%. La partita l’ha vinta l’atteggiamento dei giocatori, non l’organizzazione tattica. Rispetto Max, sono arrivati qui nel loro miglior momento, sono molto compatti e oggi era importante avere qualche palla noi e non dare loro gamba e intensità, visto che non bravi nelle ripartenze. Abbiamo difeso bene e avuto Rui che ha fatto qualche miracolo. Questo è importante”.

Roma-Juventus, Mourinho: “Con Allegri ottimo rapporto da anni”

Per quanto riguarda il rapporto con Allegri, Mourinho spiega che: “abbiamo un ottimo rapporto da anni e scherziamo. Devo rispettare la sua tristezza, ma mi piace tanto la sua squadra e sono contento di questa distanza perché può vincere tante gare di fila. Dybala rimpianto dalla Juve? “Per noi è importante, ma la rosa della Juve è piena di grandi giocatori. Squalifica? Io non aspetto niente. C’è un processo, lo rispetto e fino a che non finisce non voglio dire niente e pensare a lavorare”.

Roma-Juventus, Mourinho: “Abbiamo un gioco imprevedibile”

“Il problema è che non sai mai come gioca la Roma. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e, a quel punto, giochiamo per nasconderli e portiamo a casa il risultato. Nelle partite isolate possiamo fare bene con tutti, ma il campionato è una maratona. La Juve senza infortuni e con questo allenatore è una grande squadra”, ha concluso così la sua intervista a DAZN Josè Mourinho.